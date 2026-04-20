DERBI NA POLJUDU: Hajduk i Osijek igraju u utorak, policija najavila posebne mjere i regulaciju prometa

U utorak, 21. travnja 2026. godine s početkom u 18:45 sati na stadionu Poljud u Splitu odigrat će se nogometna utakmica između Hajduka i Osijeka.

Uoči susreta, policija je najavila posebne mjere osiguranja te privremenu regulaciju prometa na širem području stadiona.

Privremena regulacija prometa oko Poljuda

Na dan utakmice, od 14:45 sati pa sve do završetka osiguranja, bit će uvedene prometne blokade na više lokacija. Tako će za promet biti zatvoreno raskrižje ulice VIII. Mediteranskih igara i ulice Sedam Kaštela, kod ulaza na parkiralište bazena Poljud i objekta “Hemingway”, osim za vozila javnog gradskog prijevoza i vozila s propusnicom.

Ograničenja će vrijediti i za Zrinsko-frankopansku ulicu, od raskrižja Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, kao i za ulicu Put Supavla od raskrižja s ulicom Put Brodarice. Izuzetak će biti vozila žurnih službi, Hrvatske vojske, stanara te javnog prijevoza i vozila s odobrenjem.

Policija će snimati događaj

Policija je izvijestila da će, sukladno zakonskim ovlastima, prije, tijekom i nakon utakmice provoditi video snimanje na stadionu i prilaznim pravcima.

Stroge zabrane na stadionu

Podsjećaju građane da je prema Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima zabranjeno unošenje alkohola i droga, kao i ulazak u stadion u alkoholiziranom stanju.

Zabranjeno je i unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih opasnih predmeta, kao i njihovo korištenje. Također, nije dopušteno maskiranje radi prikrivanja identiteta, unošenje transparenata i obilježja koja potiču mržnju ili nasilje, kao ni pjevanje ili uzvikivanje poruka takvog sadržaja.

Nedopušten je pokušaj ulaska u natjecateljski prostor ili prostor namijenjen službenim osobama, kao i bacanje predmeta u teren. Građani se upozoravaju i da borave isključivo na mjestima za koja posjeduju valjanu ulaznicu.

Poziv na odgovorno ponašanje

Iz policije pozivaju sve građane i navijače da poštuju smjernice, upozorenja i naredbe policijskih službenika kako bi utakmica protekla u sigurnom i sportskom ozračju.