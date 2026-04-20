Nova tragedija na A1: U teškoj nesreći jedna osoba poginula, više ih zatražilo liječničku pomoć

Jedna je osoba poginula, a više ih je zatražilo liječničku pomoć u teškoj prometnoj nesreći koja se danas oko 13:47 dogodila na autocesti A1.

Nesreća se dogodila na 82. kilometru autoceste kod Ogulina, u smjeru juga, gdje su se sudarila četiri osobna automobila. Na mjesto događaja odmah su upućene hitne službe koje su pružile pomoć ozlijeđenima.

Očevidom na mjestu nesreće rukovodi dežurni zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Karlovcu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.

Unatoč ozbiljnosti nesreće, promet se na toj dionici odvija preticajnom trakom te, prema dostupnim informacijama, nema većih zastoja ni gužvi.

Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju vozače na oprez.

“Zbog prometnih nesreća vozi se usporeno na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin: na 86. kilometru u smjeru Zagreba te na 82. kilometru u smjeru Dubrovnika”, objavio je HAK.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez i prilagodba brzine uvjetima na cesti.