Šokantna fotografija iz Libanona: Izraelski vojnik maljem razbio kip Isusa, IDF pokrenuo istragu

Izraelska vojska (IDF) pokrenula je istragu protiv svog vojnika nakon što se u javnosti pojavila fotografija na kojoj se vidi kako maljem uništava kip Isusa Krista u južnom Libanonu.

Kako su potvrdili iz IDF-a, incident smatraju iznimno ozbiljnim te naglašavaju da je takvo ponašanje u potpunoj suprotnosti s vrijednostima koje se očekuju od njihovih pripadnika.

– Nakon dovršetka početnog pregleda u vezi s fotografijom objavljenom ranije danas, na kojoj se vidi vojnik IDF-a kako oštećuje kršćanski simbol, utvrđeno je da fotografija prikazuje vojnika IDF-a koji djeluje u južnom Libanonu – objavio je IDF.

Dodaju kako je slučaj već u obradi nadležnih struktura.

– Incident istražuje Sjeverno zapovjedništvo i trenutačno se rješava kroz zapovjedni lanac. Protiv uključenih bit će poduzete odgovarajuće mjere u skladu s nalazima – poručili su.

Istaknuli su i kako će pomoći u sanaciji štete.

– IDF radi na tome da pomogne zajednici u vraćanju kipa na njegovo mjesto. Djelujemo s ciljem razgradnje terorističke infrastrukture koju je Hezbollah uspostavio u južnom Libanonu te nemamo namjeru nanositi štetu civilnoj infrastrukturi, uključujući vjerske objekte ili vjerske simbole – zaključili su iz izraelske vojske.

Lavina reakcija: “Sramotno”, “napad na vjeru”, ali i pozivi na smirivanje tenzija

Fotografija je ubrzo izazvala burne reakcije na društvenim mrežama i u međunarodnoj javnosti. Mnogi korisnici incident su ocijenili kao duboko uvredljiv čin.

“Neprihvatljivo i sramotno ponašanje koje vrijeđa milijune vjernika diljem svijeta”, jedan je od komentara koji se često dijeli.

Drugi upozoravaju na širi kontekst sukoba.

“Bez obzira na rat, vjerski simboli moraju biti izvan ovakvih postupaka”, navodi se u jednoj od reakcija.

S druge strane, dio komentatora poziva na oprez i smirivanje situacije, naglašavajući da je riječ o individualnom činu.

“Ne smije se generalizirati. Ako je istina, odgovorni trebaju snositi posljedice, ali ne treba širiti dodatnu mržnju”, stoji u jednom od uravnoteženijih osvrta.

Incident dodatno pojačava napetosti u regiji, a ishod istrage i eventualne sankcije protiv vojnika bit će pod povećalom međunarodne javnosti.