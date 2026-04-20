Zajednica športskih udruga grada Sinja raspisala je javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu za 2026. godinu, čime se nastavlja kontinuitet potpore lokalnim sportskim organizacijama i razvoju sporta na području grada.

U proračunu Grada Sinja za ovu namjenu osigurano je ukupno 982.400 eura. Sredstva su namijenjena financiranju različitih aktivnosti, uključujući programe treninga i natjecanja, ulaganja u infrastrukturu, razvoj stručnog kadra, organizaciju sportskih događanja te potporu sportu osoba s invaliditetom.

Najveći dio sredstava, čak 750.000 eura, predviđen je za provedbu programa treninga i natjecanja sportskih udruga. Za investicijska ulaganja klubova osigurano je 35.000 eura, dok je za stručne trenerske kadrove predviđeno 160.000 eura. Manji iznosi raspoređeni su na sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, organizaciju manifestacija te programe namijenjene osobama s invaliditetom i oštećenjem sluha.

Pravo prijave imaju sportski klubovi i udruge sa sjedištem na području Sinja koji djeluju u interesu građana i ne ostvaruju dobit kroz svoje aktivnosti. Uz osnovne uvjete, prijavitelji moraju imati uredno financijsko poslovanje, podmirene obveze prema državi te odgovarajuću registraciju pri nadležnim tijelima.

Rok za podnošenje prijava iznosi 30 dana od dana objave poziva, odnosno do 20. svibnja 2026. godine, dok je za investicijske programe rok produžen do kraja lipnja. Prijave se podnose na propisanim obrascima uz obveznu dokumentaciju.

Konačnu odluku o dodjeli sredstava donijet će Upravni odbor Zajednice na temelju prijedloga stručnog povjerenstva. Rezultati natječaja bit će dostavljeni prijaviteljima elektroničkim putem, uz mogućnost podnošenja prigovora.

Ovim pozivom Grad Sinj i sportska zajednica nastavljaju ulagati u razvoj sporta, s ciljem jačanja klubova, poticanja rekreacije građana i unapređenja kvalitete sportskog života u lokalnoj zajednici.