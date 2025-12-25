VIDEO Lidija Bačić oduševila jednostavnom božićnom čestitkom

Dok su društvene mreže tijekom blagdana bile prepune prizora okićenih domova, blagdanskih slastica i svečanih obiteljskih stolova, Lidija Bačić odlučila je krenuti suprotnim putem. Njezina božićna objava brzo je privukla pažnju i izdvojila se među mnoštvom sličnog sadržaja, zaustavivši brojne pratitelje u bezbrižnom skrolanju. Umjesto blještavila i velikih produkcija, Lille je ponudila miran, gotovo bajkovit zimski trenutak, zabilježen u snježnom okruženju.

U objavljenom videu pjevačica, okružena tišinom i padajućim pahuljama, bez ikakve instrumentalne pratnje izvodi stihove „Sretan Božić, nek’ se cijeli svijet raduje“. Fokus je bio isključivo na njezinu glasu i emociji, što su obožavatelji prepoznali i nagradili brojnim pozitivnim reakcijama.

Komentari su se počeli nizati gotovo odmah, i to iz različitih dijelova svijeta. Poruke oduševljenja stizale su na više jezika, od engleskog do portugalskog, uz pohvale poput „Predivna“, „Najdraža pjevačica“ ili „S tobom bih bez problema ostao zaglavljen u snijegu“. Ipak, osim vokalne izvedbe, pozornost je privukao i njezin styling, pa su se među komplimentima našli i dobronamjerni, gotovo zaštitnički savjeti da se toplije odjene – mali znak bliskosti i brige koja vlada između Lidije i njezinih fanova.