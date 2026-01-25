VIDEO "Kud je lipi đava nosa": Snimka sa splitske rive je hit na internetu

Jedna žena, ne zna joj se ime ni identitet, podcijenila je snagu juga pa joj je šetnja uz kraj Rive završila neočekivanim kupanjem. Dok jehodala uz more, snažni valovi zapljusnuli su je nekoliko puta, od glave do pete, pretvarajući običnu šetnju u pravo morsko „osvježenje“.

Snimka događaja brzo se proširila društvenim mrežama i nasmijala brojne korisnike, osobito Splićane, ali je ujedno poslužila i kao podsjetnik da more za jakog juga nema puno razumijevanja za neoprezne šetače. Prema viđenom na snimci, turistkinja je sve prošla bez ozljeda, osim što je iz Splita ponijela nesvakidašnju video-razglednicu.

„Šta kod nas ima, to nigdi nema…“, stoji u opisu videa objavljenog na Instagram profilu Split i oko Splita.

Ni komentari nisu izostali, a među njima su se istaknuli i duhoviti zapisi poput: „Nije ti ta iz Splita 100 posto“, „Di te đava nosi po ovakvom vrimenu?“ i „Stoji na isto misto i čeka val da je okupa“.

Snažno jugo i valovi još jednom su pokazali da splitska Riva, koliko god bila privlačna, u lošim vremenskim uvjetima zahtijeva dodatni oprez.

