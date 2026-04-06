VIDEO Kolaps prema Dugopolju: kilometarske kolone iz Splita i iz Sinja

Nema kraja gužvama

Uskrsni ponedjeljak donio je nove prometne gužve na prilazima Splitu, a posebno je opterećena dionica iz smjera Sinja prema Dugopolju, gdje su se tijekom jutra i prijepodneva stvorile duge kolone vozila.

Kolaps na izlazu iz Splita: kolone prema Dugopolju od ranog jutra

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke koje prikazuju nepreglednu kolonu automobila, a video je objavljen na Facebook stranici „Prometne zgode i nezgode“. Na snimci se vidi usporen promet i dugačka kolona koja se proteže kilometrima.

Pojačan promet očekivan je zbog povratka građana s produženog uskrsnog vikenda, a vozačima se savjetuje dodatno strpljenje i oprez u vožnji.

Za sada nema informacija o prometnim nesrećama koje bi dodatno usporavale promet, već je riječ o uobičajenim gužvama koje prate kraj blagdana.

