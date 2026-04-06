Kolaps na izlazu iz Splita: kolone prema Dugopolju od ranog jutra

Uskrsni ponedjeljak jutro na splitskom području protječe u znaku pojačanog prometa i zastoja na ključnim prometnicama.

Već od ranih sati bilježe se gužve u rotoru prema brzoj cesti, gdje se stvaraju kolone vozila u smjeru izlaza iz grada. Pojačan promet očekivan je s obzirom na završetak produženog blagdanskog vikenda i povratak građana s putovanja.

Znatna opterećenja bilježe se i na naplatnim kućicama u Dugopolju, gdje se također stvaraju duže kolone. Vozači na tim dionicama moraju računati na sporiju vožnju i povremena zadržavanja.