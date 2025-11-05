VIDEO Kokainom natovarena podmornica zaustavljena prije dolaska u Europu

Četiri osobe uhićene su nakon što su portugalske vlasti usred Atlantika presrele narko-podmornicu koja je prevozila više od 1.7 tona kokaina. Polupodmornica je plovila prema Iberijskom poluotoku, a zaplijenjena je proteklih dana, potvrdili su službenici.

Objavljena je i snimka koja prikazuje kako policija i mornarica okružuju plovilo prije ukrcaja, zapljene droge i uhićenja četveročlane posade, za koju se navodi da potječe iz Južne Amerike. Pomorski analitički i operativni centar (MAOC) sa sjedištem u Lisabonu primio je informaciju da kriminalna organizacija priprema slanje podmornice natovarene kokainom za Europu.

Nekoliko dana kasnije, portugalski brod uspješno je locirao podmornicu otprilike 1000 nautičkih milja (1852 km) od obale Lisabona, u operaciji koju je podržala britanska Nacionalna agencija za kriminal i američka Uprava za suzbijanje droga.

🚨Tal como lo advertí 🇻🇪Ahora el cartel de los soles dirige toda su carga hacia europa 🇵🇹Portugal intercepta narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína y detiene a cuatro tipulantes venezolanos pic.twitter.com/MeWkAvbMef — YO SOY 🇻🇪🇺🇸✈️ (@ElGanadorHenry) November 4, 2025

Sudbina posade i plovila

Osumnjičenicima - dvojici Ekvadoraca, jednom Venezuelancu i jednom Kolumbijcu - određen je istražni zatvor nakon što su izvedeni pred sud na Azorima. Vítor Ananias, voditelj portugalske policijske jedinice za borbu protiv trgovine drogom, izjavio je kako njihove različite nacionalnosti pokazuju da organizacija koja stoji iza njih nije bazirana samo u jednoj zemlji.

Nakon zapljene, mornarica je priopćila da se plovilo ne može otegliti natrag na obalu zbog lošeg vremena i krhke konstrukcije, te je kasnije potonulo na otvorenom moru.

Vítor Ananias novinarima je opisao i teške uvjete na takvim plovilima: "Između vrućine, isparenja plovila i visokih valova, uz teške vremenske uvjete, čak je i jedan dan težak za četvoricu muškaraca na brodu. Nakon 15 ili 20 dana sve što želite je izaći". Dodao je kako su ovakvi incidenti "ponavljajuća situacija posljednjih godina", prenosi novinska agencija Lusa. U ožujku ove godine, slično plovilo koje je prevozilo 6.5 tona kokaina zaplijenjeno je oko 1200 nautičkih milja od Lisabona.

Ova zapljena događa se i u vrijeme kada Trumpova administracija pojačava napade na plovila za koja tvrdi da se koriste za krijumčarenje droge u SAD. Prošlog tjedna tri su muškarca ubijena u američkom napadu na navodno plovilo za drogu na Karibima, izjavio je u nedjelju američki ministar obrane Pete Hegseth. Stručnjaci su doveli u pitanje zakonitost takvih napada prema međunarodnom pravu, a oni su izazvali i snažne kritike latinoameričkih čelnika čiji su građani bili meta, piše Index.