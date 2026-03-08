VIDEO Koje žene zaslužuju mural? Splićanima ne fali imena, od glumica do političarki!

Povodom Dana žena prošetali smo do splitskog HNK, gdje je nedavno premješten mural legendarne glumice Zdravke Krstulović. Pitali smo prolaznike:

Koja još žena zaslužuje svoj mural?

Premda su mnogi pobjegli glavom bez obzira pred tim, rekli su, “teškim pitanjem”, oni koji su s nama zastali ipak su se sjetili nekih imena koja su zadužila ovaj grad i kulturu: od pjesnikinje Cvijete Zuzorić i glazbene dive Radojke Šverko, preko prve hrvatske intendantice Mani Gotovac pa sve do Lepe Smoje, Ane Roje i prve splitske gradonačelnice Gordane Kosanović.

No, popis tu ne staje. Još je imena kojih bi se vrijedilo sjetiti: Vinka Bulić, Palmina Piplović, Ena Begović samo su neka od njih.

I dok Radojka Šverko večeras svojim glasom puni dvoranu, a Zdravka Krstulović čuva ulaz u kazalište, ostajemo s podsjetnikom da su i brojne hrabre žene zaslužne za duh ovoga grada.

Splitske fasade možda čekaju na ova lica, no možda su nam još i važnija ona koja čine razliku u našim životima - majke, bake, sestre, učiteljice, prijateljice…

Sretan vam Dan žena - onih koje pamtimo i onih koje tek trebamo otkriti!