VIDEO Kaos u Crnoj Gori: Napetosti na ulicama Podgorice nakon ranjavanja, uhićeno osam osoba

Vlada Crne Gore donijela je žurnu odluku o privremenom uvođenju viza za državljane Turske nakon incidenta u kojem je ranjen Podgoričanin, a prema tvrdnjama policije, počinitelji su bili državljani Turske i Azerbajdžana.

Odluka je, prema izvorima bliskim Vladi, donesena pod pritiskom javnosti, kako bi se „smirili građani“ i omogućilo policiji da uspostavi red.



Taj potez izazvao je lančanu reakciju – od ksenofobnih uzvika i napada na turske državljane do demoliranja ugostiteljskih objekata i paljenja automobila u stranom vlasništvu.

Policija je privela više desetaka stranih državljana, među kojima i Turke i Azerbajdžance, dok su protiv nekih pokrenuti postupci zbog kršenja Zakona o strancima. U međuvremenu je Više državno tužiteljstvo otvorilo predmet zbog govora mržnje i poziva na nasilje tijekom prosvjeda u podgoričkom naselju Zabjelo.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Lekić: “Brzoplete odluke mogu donijeti nove pogreške”

Bivši ministar vanjskih poslova i čelnik Demosa Miodrag Lekić upozorio je da ishitrene odluke Vlade mogu dovesti do novih pogrešaka i dodatno zakomplicirati odnose s partnerima.



„Privremene mjere ne smiju se shvaćati kao rješenje problema“, poručio je Lekić, naglasivši kako se mora izbjeći stigmatizacija cijelog naroda zbog pojedinačnih incidenata.

Istaknuo je i potrebu za promišljenom državnom politikom prema migrantima, jer u Crnoj Gori trenutačno boravi više od 100 tisuća stranih državljana, najviše iz Srbije, Ruske Federacije i Turske. Ignoriranje tog stanja, upozorava Lekić, može imati ozbiljne gospodarske, socijalne i demografske posljedice.

Političke napetosti u Vladi: prijetnje izlaskom iz koalicije

Prema neslužbenim informacijama, lider Bošnjačke stranke i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović zaprijetio je premijeru Milojku Spajiću napuštanjem Vlade ako se uvedu vize za turske državljane.

Iz Bošnjačke stranke nisu se službeno oglasili, ali izvori tvrde da izlazak iz Vlade nije realna opcija. Unatoč tome, napetosti u vladajućoj koaliciji postaju sve izraženije – osobito među ministrima koji smatraju da odluka može narušiti odnose s Ankarom, važnim saveznikom u NATO-u i značajnim gospodarskim partnerom Crne Gore.

Nejasan odgovor Ankare: hoće li Turska uzvratiti mjerama?

Premijer Milojko Spajić razgovarao je s turskim ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom, no i dalje je nejasno hoće li Turska odgovoriti recipročnim mjerama.



Iz Vlade su priopćili da će turskim državljanima biti omogućena ubrzana procedura izdavanja viza kako bi se ublažili negativni učinci privremenog režima.



Tursko Ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da pomno prati situaciju i očekuje od Crne Gore da osigura sigurnost i prava svojih građana.

Diplomatski izvori navode da Ankara ne isključuje mogućnost uvođenja viza za crnogorske građane, što bi moglo imati ozbiljne posljedice po zdravstveni turizam i trgovinske odnose između dviju država.

Institucije i udruge civilnog društva pozivaju na razum i mir

Zaštitnik ljudskih prava Siniša Bjeković apelirao je na građane da ostanu smireni i strpljivi, istaknuvši da se krivnja ne smije kolektivizirati.

Slične poruke poslale su i nevladine organizacije, među njima Akcija za ljudska prava (HRA), upozoravajući da govor mržnje i pozivanje na nasilje mogu dovesti do novog vala sukoba.

Predstavnici različitih političkih stranaka složili su se da odgovornost mora biti individualna.

Zastupnici Dragana Vučević (PES) i Nikola Zirojević (SD) istaknuli su da je nedopustivo preuzimati zakon u vlastite ruke, dok su pojedini oporbeni političari premijera optužili za nepromišljene i ksenofobne izjave.

Policija pojačava kontrole, osam osoba privedeno zbog nasilja i poticanja mržnje

Uprava policije priopćila je da je osam osoba privedeno zbog kaznenih djela s elementima nacionalne i vjerske mržnje.

Među njima su trojica Podgoričana koji su, prema sumnji, fizički napali turske državljane, nanijevši im lakše tjelesne ozljede.

Policija je najavila da će javne površine nadzirati kamerama i dronovima kako bi dokumentirala moguće incidente i spriječila nove sukobe. Također je uvedeno pooštravanje mjera prema strancima, uključujući protjerivanja, kontrole boravka i nadzor nad poslovnim subjektima u stranom vlasništvu.

Milatović i Spajić u sukobu zbog migracijske politike

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović javno se usprotivio mogućnosti da država postane centar za prihvat migranata iz Ujedinjenog Kraljevstva, što je ranije, u raspravi s albanskim premijerom Edijem Ramom, spomenuo premijer Spajić.

Milatović je upozorio da bi takva ideja bila pogubna za državu, dok je Spajićev ured odgovorio da je riječ o dezinformacijskoj kampanji.

Potreban hladan razum i odgovorne institucije

Dok Crna Gora pokušava smiriti tenzije i očuvati ugled pred međunarodnim partnerima, javnost ostaje duboko podijeljena.

Incident u Podgorici otvorio je brojna pitanja – od kontrole migracija i odgovornosti institucija, do otpornosti društva na netrpeljivost i mržnju.

Kako je upozorio Miodrag Lekić, Crna Gora ne smije dopustiti da postane „etnički podijeljena zemlja“ u kojoj kultura zlopamćenja nadjačava razum, zakon i pravednost.

