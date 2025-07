VIDEO Kaos na aerodromu: Avion se zapalio tijekom polijetanja, ljudi bježali u panici

Zrakoplov American Airlinesa evakuiran je u međunarodnoj zračnoj luci Denver u subotu poslijepodne po lokalnom vremenu nakon što se tijekom polijetanja za Miami zapalio.

"Let 3023, imate puno dima", rekla je kontrola zračnog prometa pilotu. "Zapravo, gorite", dodali su nekoliko trenutaka kasnije.

Snimke na društvenim mrežama prikazuju trenutak kada su putnici koristili tobogane za evakuaciju, a ispod aviona Boeing 737 MAX 8 vidi se plamen. U avionu je bilo 173 putnika i šest članova posade, prenosi Dnevnik.hr.

Passengers on board an American Airlines flight at Denver International Airport Saturday afternoon were evacuated due to an incident with the plane's landing gear during takeoff, officials confirmed.

The Denver Fire Department said the problem occurred on board American… pic.twitter.com/izQoky3KpV

