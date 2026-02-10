VIDEO Kamera na Plitvicama ulovila presladak prizor vidre u snijegu

Automatska kamera Stručne službe Nacionalnog parka Plitvička jezera zabilježila je vidru kako se kreće i zadržava u ostacima snijega, pružajući još jedan zanimljiv uvid u bogat životinjski svijet ovog zaštićenog područja.

Vidra se smatra vršnim slatkovodnim predatorom u Hrvatskoj i Europi, a njezina prisutnost važan je pokazatelj stabilnog i zdravog ekosustava. Upravo zbog toga ovakve snimke imaju dodatnu vrijednost za praćenje stanja prirode i očuvanosti staništa.

Iz Nacionalnog parka ističu kako svaka nova snimka otkriva djelić raznolikog živog svijeta koji ovo područje čini posebnim te potvrđuje važnost kontinuiranog nadzora i zaštite prirode.