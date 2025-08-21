VIDEO Kamenovan autobus sa srpskim turistima, troje ljudi ozlijeđeno

Prava drama odvijala se sinoć na autocesti Egnatia u Grčkoj, nedaleko od izlaza za staru državnu cestu Solun - Veroja, kada je autobus s 38 srpskih turista koji su se vraćali s Halkidikija u Srbiju iznenada kamenovan.

Prema prvim informacijama, četiri osobe bacile su veliko kamenje na autobus. Vjeruje se da se radi o maloljetnicima. Policija je privela dvojicu osumnjičenika, ali kod njih nisu pronađeni dokazi, pa su ubrzo pušteni, piše Nova.rs.

Od siline udara prednje staklo autobusa potpuno je zgnječeno, dok je bočno staklo potpuno napuklo. Snimka koju su objavili grčki mediji prikazuje kako je jedan kamen veličine šake probio vjetrobransko staklo, a krhotine stakla razasule su se po cijelom vozilu. Putnici su ostali u šoku dok su krhotine stakla padale po njima.

U napadu je ozlijeđeno dvoje srpskih turista koji su zadobili lakše ozljede, dok je pomoćni vozač (64) prevezen u bolnicu, gdje mu je pružena pomoć, a zatim je pušten na kućno liječenje.

Ubrzo je na mjesto događaja stigao još jedan autobus, a putnici su nastavili putovanje prema Srbiji.