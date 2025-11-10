VIDEO Jeziva snimka iz Splita. Skoro se dogodila tragedija, sve je objavila poznata Facebook stranica

Na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode objavljena je jeziva snimka na kojoj se u samo nekoliko sekundi mogla dogoditi tragedija.

Tijekom predvečernjih sati vozač je, krećući se kroz naseljeno mjesto, zamalo naletio na školarca koji se zajedno sa svojim kolegama zadržavao uz rub kolnika. U jednom trenutku dječak je, očito zaneseno i bez razmišljanja, poskočio s nogostupa i završio na dijelu prometnice, no vozač je pravodobnom reakcijom uspio izbjeći udar.

Kako se doznaje, sve se dogodilo u Splitu.

Kako je sve izgledalo i koliko je malo nedostajalo da se dogodi nesreća, pogledajte u priloženom videosnimku.