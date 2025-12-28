VIDEO Izvor rijeke Rude, turistički potencijal sinjskog kraja

Izvor rijeke Rude u sinjskom kraju, zanimljivo je izletište središnje Dalmacije. Danas smo snimili snagu vode koja izaziva i strahopoštovanje, ali i djeluje opuštajuće, pa je prava preporuka za izlet u prirodu.

Izvor rijeke Rude, smješten nedaleko od Sinja u Cetinskoj krajini na 350 metara nadmorske visine, predstavlja krajobraz s kristalno čistim izvorom okruženim strmim kanjonom i bujnom vegetacijom.

Ovo idilično izletište idealno je za opuštajuće šetnje netaknutom prirodom, piknik te uživanje u pogledu.

Posjet izvoru Rude savršen je za jednodnevni izlet, gdje možete kombinirati prirodne ljepote s razgledavanjem obližnjih znamenitosti Sinja, poput utvrde Kamičak ili Muzeja Cetinske krajine.