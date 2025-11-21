Close Menu

VIDEO Ivica Puljak o najzagonetnijem objektu u svemiru

Kolika je i kako izgleda?
Ivica Puljak

Na samom središtu Mliječne staze nalazi se jedan od najzagonetnijih i najfascinantnijih objekata u svemiru – supermasivna crna rupa pod nazivom Sagittarius A* (Sgr A*). Iako je udaljena oko 26 tisuća svjetlosnih godina od Zemlje, znanstvenici joj se posljednjih godina sve više približavaju zahvaljujući naprednim teleskopima i međunarodnim istraživačkim suradnjama. U videu koji je objavio Ivica pojašnjava se njezina veličina, izgled i način na koji se uopće može promatrati.

Pogledajte.

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
1
Sad
0
Mad
0