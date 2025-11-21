VIDEO Ivica Puljak o najzagonetnijem objektu u svemiru

Na samom središtu Mliječne staze nalazi se jedan od najzagonetnijih i najfascinantnijih objekata u svemiru – supermasivna crna rupa pod nazivom Sagittarius A* (Sgr A*). Iako je udaljena oko 26 tisuća svjetlosnih godina od Zemlje, znanstvenici joj se posljednjih godina sve više približavaju zahvaljujući naprednim teleskopima i međunarodnim istraživačkim suradnjama. U videu koji je objavio Ivica pojašnjava se njezina veličina, izgled i način na koji se uopće može promatrati.

Pogledajte.