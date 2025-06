VIDEO Iranski napad na Izrael može se vidjeti čak s Cipra

S obala Cipra i noćas su se mogli vidjeti blještavi tragovi projektila koji su letjeli iz Irana prema Izraelu, što je već treća uzastopna noć da stanovnici otoka prate vatrene crte na obzoru. Snimke objavljene na društvenim mrežama pokazuju kako se rakete jasno vide i iz Pafosa te iz Kionelija, dok se ciparska protuzračna sirena nije oglašavala jer ni jedna letjelica nije predstavljala izravnu prijetnju teritoriju Republike. Lokalne vlasti potvrdile su da je riječ o balističkim projektilima koje je lansirao Iran, a koje su presretali izraelski sustavi Iron Dome daleko iznad istočnog Mediterana.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Raste broj civilnih žrtava

U Iranu je, prema posljednjim podacima nevladine organizacije Iran Human Rights, poginulo najmanje 406 ljudi, dok je 654 ranjeno otkako je Izrael u petak započeo seriju udara na vojne i energetske ciljeve; Teheran sam navodi 224 mrtvih i gotovo tisuću i pol ozlijeđenih, među kojima i 60 žrtava rušenja četrnaestokatnice u sjevernom predgrađu glavnog grada. Istodobno je u Izraelu službeni broj smrtno stradalih porastao na 13, a više od 380 ljudi zatražilo je liječničku pomoć nakon ponovljenih iranskih raketnih salvi koje su pogodile gusto naseljena područja od obalnoga Bat Jama do industrijske luke Haifa. Obje strane u međuvremenu pozivaju civile protivnika da napuste “vitalna područja”, čime svaka pokušava preduhitriti optužbe za ratne zločine.

Diplomatski pritisci i moguća deeskalacija

Europska unija sazvala je za utorak hitnu video-konferenciju ministara vanjskih poslova kako bi uskladila diplomatske kanale prema Tel Avivu i Teheranu te raspravila “sljedeće korake” za smirivanje sukoba, dok Cipar, najbliža država EU-a bojištu, nudi svoje aerodrome kao humanitarni most za evakuaciju stranaca iz regije. U međuvremenu se u kanadskoj Alberti okupljaju čelnici G7, a domaćin Mark Carney najavljuje zajedničku izjavu kojom će velike sile zatražiti trenutačnu deeskalaciju i obnovu pregovora o iranskom nuklearnom programu – i to u ozračju bojazni da bi eskalacija mogla potaknuti daljnji skok cijena nafte i destabilizirati šire Bliski istok. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i iranski vrhovni vođa Ali Hamnei zasad ostaju neumoljivi u televizijskim obraćanjima, no posredničke inicijative Turske, Katara i UN-a nastavljaju se iza kulisa.