VIDEO Iranci izašli na ulice. Poručuju: "Pripremite ljesove"

Iranska državna televizija i izraelska vojska potvrdile su da je Iran ispalio val projektila prema Izraelu. Riječ je navodno o 25 lansiranih projektila. Izraelska objavila je su da su detektirale napad te da rade na presretanju projektila. Diljem Izraela oglasile su se sirene.

U iranskim raketnim napadima pogođeno je više lokacija, uključujući i sjevernu luku Haifu gdje je pogođeno Ministarstvo unutarnjih poslova.

Izraelska hitna služba objavila je da su u napadu ozlijeđene dvije osobe – 16-godišnji dječak koji je u teškom stanju te 54-godišnji muškarac koji ima umjerene ozljede od gelera.

Sve više zemalja evakuira svoje građane s Bliskog istoka zbog rata koji bjesni između Izraela i Irana.

Više od 100 ljudi napustio je Bliski istok i stiglo u Bukurešt. 48 Portugalaca i 38 Srba također je stiglo u svoje domovine.

Portugalska vlada je ovog tjedna najavila privremeno zatvaranje svog veleposlanstva u Teheranu.

Tisuće Iranaca izašli su na ulice kako bi iskazali svoje nezadavoljstvo s ratom koje njihova vlada vodi s Izraelom. Prosvjeduju protiv Izraela, izvikuju slogane i podršku svojim liderima, piše Al Jazeera. Mašu zastavama Irana, Palestine i Hezbollaha, a dio prosvjednika zapalio je izraelsku i američku zastavu.

Sky News piše kako je jedena žene iz Karaja, grada zapadno od Teherana, stanovnicima Tel Aviva poručila da "pripreme ljesove", prenosi Dnevnik.hr.

People of Tehran poured into the streets to observe Friday prayers despite Israeli regime attacks on the city, protesting the Israeli war against Iran. https://t.co/BEhBvR57Ff pic.twitter.com/azi7vDw8V6

— الهام عابدینی (@AbediniElham) June 20, 2025