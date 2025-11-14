VIDEO Igor Skoko (Centar) upozorava: "Radnici Prometa strahuju za isplatu plaća, a razlog je loše planiranje Tomislava Šute"

Svi vijećnici Gradskog vijeća Splita primili su danas e-mail Sindikata koji zastupa radnike Prometa, u kojem se izražava ozbiljna zabrinutost za isplatu plaća i normalno funkcioniranje gradskog prijevoznika. Prema poruci koju je objavio vijećnik Centra Igor Skoko, sindikat upozorava na stanje koje prijeti stabilnosti tvrtke i sigurnosti primanja zaposlenika.

Skoko poručuje kako su strahovi sindikata opravdani te odgovornost pripisuje upravi Prometa i politici koja se provodi u proteklom razdoblju. "Njihov strah je nažalost opravdan, a rezultat je lošeg planiranja Tomislava Šute i fokusiranosti na podjelu plijena s Kerumom", navodi Skoko.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Inače bih pozvao Tomislava Šutu da se posveti brigama i problemima građana, ali znam da je potpuno nezainteresiran za građane", poručuje.

Sindikatu i radnicima, prema Skokinim navodima, preostaje čekati daljnji razvoj situacije i poteze nadležnih, dok u Gradskom vijeću raste zabrinutost oko stabilnosti najveće gradske komunalne tvrtke.