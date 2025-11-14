Radnici Prometa Split zabrinuti zbog mogućeg kašnjenja plaća i božićnica: "Ugrožena je egzistencija naših obitelji"

Radnici Prometa Split izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog neizvjesne situacije koja je nastala nakon što gradski vijećnici nisu izglasali rebalans proračuna Grada Splita. U pismu koje potpisuju sindikalni povjerenik SKPH Promet Split Tomislav Maras i predsjednik SKPH-a Baldo Kovačević, naglašava se kako ovakva situacija dovodi u pitanje redovitu isplatu plaća te drugih materijalnih prava zajamčenih kolektivnim ugovorom.

Prometovi vozači i ostali zaposlenici svakodnevno osiguravaju redoviti i siguran javni prijevoz za tisuće građana Splita i okolice, no unatoč njihovoj predanosti, čini se kako bi njihova primanja u idućem razdoblju mogla biti dovedena u pitanje.

Plaće, dar za djecu i božićnice pod upitnikom

Radnici upozoravaju da se približava predblagdansko razdoblje, vrijeme u kojem brojne obitelji ovise upravo o božićnici i drugim materijalnim pravima predviđenima kolektivnim ugovorom. Izostanak rebalansa proračuna, tvrde, mogao bi dovesti do situacije u kojoj neće biti osigurana sredstva potrebna za isplatu tih prava.

"Ulazimo u vrijeme kada mnoge obitelji radnika ovise o tim primanjima. Nadamo se da će se što prije postići dogovor kako bi materijalna prava radnika i egzistencija njihovih obitelji ostala zaštićena", poručuju iz sindikata.

Ako se problem uskoro ne riješi, radnici upozoravaju na ozbiljne poteškoće u funkcioniranju društva. Osim mogućeg kašnjenja plaća, otežano bi moglo biti i osiguravanje goriva za autobuse te nabava drugih nužnih materijala potrebnih za obavljanje svakodnevnih radnih aktivnosti.

Bez pravovremene intervencije, navode, moglo bi biti ugroženo pružanje redovite javne usluge svim građanima Splita.

Poziv na hitno rješavanje problema

Na kraju obraćanja, sindikalni predstavnici uputili su apel gradskim vlastima da se zajednički pronađe rješenje koje će omogućiti nesmetano poslovanje Prometa Split, zaštitu financijske sigurnosti zaposlenika te kontinuiranu i kvalitetnu uslugu javnog prijevoza.

"Pozivamo vas da se ovom ozbiljnom problemu pristupi što prije i da se pronađe rješenje koje će osigurati normalno funkcioniranje društva", poručili su.