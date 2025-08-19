VIDEO Horor na Boeingovom letu: Iz motora počela sukljati vatra, dramatično slijetanje na jug Italije

Stotine putnika doživjele su pravu dramu na letu Condor Airlinesa u subotu navečer kada je motor zrakoplova Boeing 757-300 počeo izbacivati plamen nedugo nakon polijetanja s grčkog otoka Krfa. Na letu prema njemačkom Düsseldorfu bilo je gotovo 300 putnika, a mnogi od njih su, misleći da je kraj blizu, slali oproštajne poruke svojim obiteljima.

Prema svjedočanstvima putnika, neposredno nakon uzlijetanja začuo se snažan prasak, a potom se s desnog motora počeo širiti dim i vatra. Video snimke iz okolice aerodroma pokazale su kako motor ispušta plamenove, dok su putnici u kabini kroz prozore gledali prizore koji su ih prestravili.

🚨📢 Aéroport de Corfou en Grèce 21H35 hier soir. 😱😱🔥🔥

IMPRESSIONNANT ✈️✈️🔥

Le vol DE 3665 devait atterrir à Düsseldorf hier soir à 21h35. Mais peu après le décollage, une grave frayeur s'est produite : Une nuée d'oiseaux sont passés dans le moteur droit du Boeing 757, des… pic.twitter.com/eoQARSg89l — 🇨🇵 ♜ LE-BRETON-FRANCAIS ♜ 🇨🇵 (@KarlM55941) August 17, 2025

Posada je odmah odlučila preusmjeriti let. Zrakoplov je napravio dramatičan zaokret i sigurno sletio u Brindisiju na jugu Italije. Svi putnici i osam članova posade evakuirani su bez ozljeda. Incident se dogodio nešto poslije 20 sati, a slijetanje je, prema podacima praćenja leta, proteklo bez većih poteškoća.

"Mislila sam da je gotovo"

Jedna putnica za njemački Bild izjavila je: “Slala sam poruke za oproštaj, mislila sam da je gotovo. Bilo je strašno – prvo buka, pa onda plamenovi iz motora.” Drugi su opisivali zvukove “kliktanja” i vibracije koje su dodatno pojačale strah.

Iako se u prvi mah govorilo o eksploziji, iz Condor Airlinesa odbacuju takve tvrdnje. Njemački prijevoznik je priopćio da se radilo o “poremećaju u dotoku zraka u motor” te da su plamenovi koji su bili vidljivi rezultat “normalne reakcije u komori za izgaranje”. Nagađa se da je mogući uzrok bio udar ptice, javlja Mirror.

Nevolje i nakon spašavanja

Nakon slijetanja, putnike je dočekao novi problem – u Brindisiju nije bilo dovoljno slobodnih hotelskih kapaciteta. Dio putnika bio je prisiljen prenoćiti u zračnoj luci na podu terminala, dok su im organizatori osigurali deke i bonove za hranu. Drugi avion je poslan kako bi putnike dan kasnije prebacio u Njemačku.

Iz Condora su se ispričali zbog neugodnosti: “Sigurnost naših putnika i posade uvijek je na prvom mjestu. Žao nam je zbog poteškoća, ali let je preusmjeren isključivo iz predostrožnosti.”