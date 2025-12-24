VIDEO Grupa mladića na cesti napala dostavljača u Rijeci. Policija nema pojma tko su

Grupa mladića izazvala je nasilni incident u Rijeci.

Sve se, prema dostupnim informacijama, odvijalo u Čandekovoj ulici sinoć oko 21.30 sati.

Na snimci koja se pojavila vidi se grupa od desetak mladića, vjerojatno maloljetnika pokraj ceste. U jednom trenutku se zalijeću na dostavljača hrane koji je na motociklu. Jedan od mladića trči sve dok se dostavljač ne zaustavi i udara ga rukom.

Policija: Nismo ih pronašli i nije nam se javio nitko oštećen

"Poštovani, slijedom Vašeg upita, obavještavamo Vas da je dojava o navedenom događaju zaprimljena jučer u 21.35 sati te su policijski službenici odmah upućeni na mjesto događaja. Po dolasku policije na mjestu događaja osobe nisu zatečene, a isti nisu pronađeni ni obilaskom šireg mjesta događaja. Također, policiji se do sada nije javila ni osoba koja bi bila oštećena u ovom događaju.

U tijeku je kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja i identiteta uključenih osoba", stoji u odgovoru policije Indexu.