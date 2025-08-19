VIDEO Gradonačelnik Trogira o fekalijama u Foši: "Optuživati gradsku upravu za ovo bespredmetno je i senzacionalistički"

Vijećnik Hrvatske demokršćanske stranke u Gradskom vijeću Grada Trogira, Franko Maravić, na svom je Facebook profilu objavio videozapis kojim upozorava na, kako kaže, ozbiljan ekološki i turistički problem u trogirskoj Foši.

Maravić navodi kako se radi o "stručno gledano jednostavnom hidrotehničkom problemu" koji je moguće riješiti postavljanjem manjeg crpnog okna na obali gradske tržnice, u koji bi se priključili postojeći ispusti te bi se sadržaj potom preusmjeravao u fekalni kolektor koji se nalazi uz samu tržnicu.

"Nejasno je zašto imamo ovaj problem u našoj Foši. Je li to zbog nemara vladajuće garniture? Ili zbog neznanja i nesposobnosti? Ili je možda riječ o zbroju svega navedenog?", pita se vijećnik u svojoj objavi.

Kako tvrdi, posljedice ovakvog stanja su "katastrofalne u ekološkom i turističkom pogledu", a cilj objavljivanja videa bio je, kaže, pokrenuti javnost i izvršiti pritisak na gradske vlasti da hitno reagiraju.

"Činjenica je da rijeka fekalija i dalje utječe u našu Fošu. U nadi da će se nešto pozitivno pokrenuti", zaključio je Maravić.

"Problem je saniran"

O svemu se danas za Dalmaciju Danas oglasio Ante Bilić, gradonačelnik Grada Trogira.

"Na snimci koja datira od 1. kolovoza i na kojoj se vidi izljev fekalija u Fošu ne radi se o ilegalnom ispustu jedne ili više kuća nego je došlo je do začepljenja glavne cijevi u Stepinčevoj i do preljeva čitavog sliva. Isti tren smo to prijavili ViK-u i problem je riješen u roku jednog dana, pa ću pohvaliti ViK za brzu reakciju. Kolega iz gradskog vijeća koji to 20 dana kasnije, iz pozicije stručnjaka za građevinu, šalje medijima navodno zabrinut, trebao bi kao stručnjak znati da je ovo zaista izvanredna situacija i trebao bi moći prepoznati što je uzrok. Pošto je više puta surađivao s ViK-om radeći na gradskim projektima, bilo bi efikasnije od njega da ih je izravno kontaktirao tada i upozorio na problem te tako pokazao da zaista brine, a ne da koristi situaciju za vlastitu političku promociju. Ne, ne treba se raditi crpna stanica za jednu kuću koja nema spoj na odvodnju. Problem je saniran, svakako je neugodan za vidjeti pogotovo usred sezone, ali optuživati gradsku upravu za ovo je bespredmetno i senzacionalistički", komentirao je za Dalmaciju Danas Ante Bilić, gradonačelnik Grada Trogira.