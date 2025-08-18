Vijećnik upozorio na ekološki problem u Trogiru: "Rijeka govana ulijeva se u Fošu"

Vijećnik Hrvatske demokršćanske stranke u Gradskom vijeću Grada Trogira, Franko Maravić, na svom je Facebook profilu objavio videozapis kojim upozorava na, kako kaže, ozbiljan ekološki i turistički problem u trogirskoj Foši.

Maravić navodi kako se radi o "stručno gledano jednostavnom hidrotehničkom problemu" koji je moguće riješiti postavljanjem manjeg crpnog okna na obali gradske tržnice, u koji bi se priključili postojeći ispusti te bi se sadržaj potom preusmjeravao u fekalni kolektor koji se nalazi uz samu tržnicu.

"Nejasno je zašto imamo ovaj problem u našoj Foši. Je li to zbog nemara vladajuće garniture? Ili zbog neznanja i nesposobnosti? Ili je možda riječ o zbroju svega navedenog?", pita se vijećnik u svojoj objavi.

Kako tvrdi, posljedice ovakvog stanja su "katastrofalne u ekološkom i turističkom pogledu", a cilj objavljivanja videa bio je, kaže, pokrenuti javnost i izvršiti pritisak na gradske vlasti da hitno reagiraju.

"Činjenica je da rijeka fekalija i dalje utječe u našu Fošu. U nadi da će se nešto pozitivno pokrenuti", zaključio je Maravić.