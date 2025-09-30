VIDEO Gotovina i Thompson zajedno zapjevali u konobi u Imotskom, bio je i Skejo

U popularnoj imotskoj konobi Fabo proteklog vikenda dogodio se prizor koji je u kratkom roku osvojio društvene mreže. Nakon što su gosti izašli ispred konobe, na stolici s gitarom zasvirao je i zapjevao Marko Perković Thompson.

Na snimci koja se ubrzo proširila vidi se kako mu se u pjesmi pridružuju umirovljeni general Ante Gotovina i Pukovnik HOS-a Marko Skejo. Trojac je zajedno otpjevao stihove „ne boj se rogova ni lažnih bogova“ iz Thompsonove pjesme Ravnoteža, što je izazvalo oduševljenje okupljenih.

Atmosfera iz konobe Fabo ubrzo je postala hit na društvenim mrežama, gdje su korisnici dijelili snimke i komentirali neočekivani glazbeni trenutak, piše radio NU.

