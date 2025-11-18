VIDEO Dvije osobe poginule u klizištima na sjeveru Italije nakon obilnih kiša

Dvije su osobe poginule na sjeveru Italije nakon što su obilne kiše izazvale klizišta, priopćile su u utorak lokalne vlasti.

Jedan od njih bio je 32-godišnji Nijemac koji se prije nekoliko mjeseci doselio u selo Brazzano di Cormons. Tamo su spasilačke ekipe također pronašle tijelo 83-godišnje žene iz kuće zatrpane klizištima, priopćila je vatrogasna postrojba.

Regija je posljednjih dana zabilježila intenzivne kiše, poplave ulica i podruma. Tri kuće u Brazzanu uništene su klizištima.

Preliminarna izvješća pokazuju da je Nijemac u početku stigao na sigurno, ali se vratio kako bi upozorio svog 83-godišnju susjedu. Zatekao ga je naknadni klizište, priopćile su vlasti.

Talijanski mediji izvijestili su da je muškarac iz južne savezne države Bavarske te da je u veljači otvorio restoran u zaseoku, a prije toga je često posjećivao to područje.

A state of emergency has been declared in the Friuli-Venezia Giulia region due to flooding and landslides.A landslide washed away three houses in Brazzano di Cormons. 150 mm of rain fell. Homes and infrastructure were flooded.There are fatalities.@vigilidelfuoco pic.twitter.com/AdMH2C0lse — Climate Review (@ClimateRe50366) November 17, 2025