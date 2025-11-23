VIDEO Dva ogromna kita spasila ga od napada morskog psa

Koliko god priča čuli o strašnim morskim dubinama, opasnim susretima ronioca i moreplovaca s neobičnim stvorenjima koja vrebaju u morskim dubinama.

Zahvaljujući tehnologiji i podvodnim kamerama sada te opasne susrete možemo vidjeti izbliza i osobno upoznati mnoštvo divljih životinja koje žive u moru, a tako su stvorili i svojevrsnu kategoriju videa koji su izrazito popularni na društvenim mrežama, piše Dnevnik.

Zanimljivo je kako neki ljudi znaju da roniti u vodama punim morskih pasa i nije dobra ideja, ali to svejedno učine. To je napravio i Benoît Girodeau, reggae-dancehall umjetnik poznatiji pod umjetničkim imenom Natty Gong.

Mauricijanac je ronio uz obalu svoje domovine kada mu je prišao oceanski Bijelovrhi morski pas. Vrsta se smatra vrhunskim grabežljivcem i navodno je voljna jesti sve i sve na što naiđe, što znači da nijedan čovjek nije siguran u njihovom društvu.

Srećom, dok se glazbenik vjerojatno opraštao od svog života, iznenada su ga okružila dva Ulješure teške 45 tona koji su otjerali morskog psa, a jedan od njih je viđen kako grize morskog psa za rep dok je naizgled pokušavao zaštititi Benoîta.

U videu je rekao: "Morski pas mi je pokušao agresivno pristupiti, ali ga je kit odmah blokirao. Širom otvorenih usta, potjerao je morskog psa prije nego što me je provjerio i povukao se. Mlada ženka ga je zatim prenijela da drži morskog psa podalje."

"Počeli su brže plivati, ulješura nije popuštala i nastavila je loviti morskog psa, počela je roniti naopako kako bi se namjestila i osigurala da morski pas ostane na površini. Brzo je otplivala ispod morskog psa i ugrizla mu rep, na moje veliko iznenađenje."

Otkrio je i kako se morski pas probao vratiti, no oba su ga kita okružila kako bi osigurali njegovu sigurnost. Zanimljivo je vidjeti kako su ove divovske životinje zapravo jako nježne, a ovu podvodnu scenu pjevač neće uskoro zaboraviti.