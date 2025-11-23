Close Menu

VIDEO Dva ogromna kita spasila ga od napada morskog psa

Mauricijanac je ronio uz obalu svoje domovine kada mu je prišao oceanski Bijelovrhi morski pas

Koliko god priča čuli o strašnim morskim dubinama, opasnim susretima ronioca i moreplovaca s neobičnim stvorenjima koja vrebaju u morskim dubinama.

Zahvaljujući tehnologiji i podvodnim kamerama sada te opasne susrete možemo vidjeti izbliza i osobno upoznati mnoštvo divljih životinja koje žive u moru, a tako su stvorili i svojevrsnu kategoriju videa koji su izrazito popularni na društvenim mrežama, piše Dnevnik.

Zanimljivo je kako neki ljudi znaju da roniti u vodama punim morskih pasa i nije dobra ideja, ali to svejedno učine. To je napravio i Benoît Girodeau, reggae-dancehall umjetnik poznatiji pod umjetničkim imenom Natty Gong.

Mauricijanac je ronio uz obalu svoje domovine kada mu je prišao oceanski Bijelovrhi morski pas. Vrsta se smatra vrhunskim grabežljivcem i navodno je voljna jesti sve i sve na što naiđe, što znači da nijedan čovjek nije siguran u njihovom društvu.

Srećom, dok se glazbenik vjerojatno opraštao od svog života, iznenada su ga okružila dva Ulješure teške 45 tona koji su otjerali morskog psa, a jedan od njih je viđen kako grize morskog psa za rep dok je naizgled pokušavao zaštititi Benoîta.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by NATTY GONG 🎶 a.k.a Ben'Giro 🇲🇺 (@nattygongofficial)

 

U videu je rekao: "Morski pas mi je pokušao agresivno pristupiti, ali ga je kit odmah blokirao. Širom otvorenih usta, potjerao je morskog psa prije nego što me je provjerio i povukao se. Mlada ženka ga je zatim prenijela da drži morskog psa podalje."

"Počeli su brže plivati, ulješura nije popuštala i nastavila je loviti morskog psa, počela je roniti naopako kako bi se namjestila i osigurala da morski pas ostane na površini. Brzo je otplivala ispod morskog psa i ugrizla mu rep, na moje veliko iznenađenje."

Otkrio je i kako se morski pas probao vratiti, no oba su ga kita okružila kako bi osigurali njegovu sigurnost. Zanimljivo je vidjeti kako su ove divovske životinje zapravo jako nježne, a ovu podvodnu scenu pjevač neće uskoro zaboraviti.

