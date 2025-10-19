VIDEO Drama na visini od 10.000 metara: Izbio požar prtljage u zrakoplovu, zna se i 'krivac'

Zrakoplov tipa Airbus A321 bio je na visini od 10.000 metara kada je došlo do požara. Kabinsko osoblje uspjelo je ugasiti plamen, a nitko od putnika nije ozlijeđen.

Strah i vriska zavladali su među putnicima leta Air China CA139 kada su se plamen i gusti dim pojavili iz gornjeg pretinca za prtljagu tijekom leta iz Hangzhoua prema Incheonu u Južnoj Koreji.

Na snimkama objavljenima na društvenim mrežama vidi se kako putnici i stjuardese trče prema zapaljenom prostoru pokušavajući ugasiti vatru, dok se čuju povici „Požurite!“ – na korejskom jeziku, piše britanski Metro.

Air China flight CA139 (B-8583), an Airbus A321-232, was en route at FL330 from Hanghzou to Seoul when a thermal runaway of a lithium battery occurred, leading to a fire in an overhead bin. The flight diverted to Shanghai.pic.twitter.com/rEZdFrC2MZ — Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) October 18, 2025

Zrakoplov tipa Airbus A321 bio je na visini od 10.000 metara kada je došlo do požara. Kabinsko osoblje uspjelo je ugasiti plamen, a nitko od putnika nije ozlijeđen. Zrakoplov je prisilno sletio na međunarodnu zračnu luku Pudong u Šangaju, potvrdila je Air China, navodeći da je uzrok bio power bank, prijenosna litijska baterija koja se nalazila u ručnoj prtljazi jednog putnika, prenosi Večernji list.

„Dana 18. listopada, na letu CA139 iz Hangzhoua prema Incheonu, litijska baterija u ručnoj prtljazi pohranjena u gornjem pretincu spontano se zapalila“, stoji u priopćenju kompanije.

Riječ je o još jednom u nizu incidenata povezanih s litij-ionskim baterijama u avionima, zbog čega je kineska Uprava za civilno zrakoplovstvo (CAAC) još u lipnju zabranila nošenje power bankova i drugih litijskih baterija na domaćim letovima. Srećom, u ovom slučaju nitko nije ozlijeđen, iako su putnici doživjeli pravi šok na nebu.