VIDEO Doživjela šok čim je sletjela u Split: "Nisam još ni nogom kročila s aerodroma..."

Poznata putoholičarka Zaria svoju popularnost stekla je na društvenim mrežama i to zahvaljujući vlogovima. Ovoga puta javila se iz Hrvatske, točnije iz Splita. Naime, Zaria je već pri samom dolasku ostala bez daha, a sve je objasnila u jednom od svojih videa. U videu koji je objavila na svom TikTok profilu, Zaria prikazuje trenutak kada je izašla ispred splitskog aerodroma i prvi put ugledala pogled na more. “Hrvatska mi je ukrala srce, a još nisam ni nogom kročila s aerodroma”, napisala je uz snimku koja je u kratkom vremenu privukla tisuće pregleda i komentara, puše Večernji.

Brojni Hrvati odmah su joj se javili u komentarima, dijeleći oduševljenje njenim dojmom o zemlji. “Hrvatska je predivna, čak i u listopadu.”, “Jaki smo, zar ne?”, “Dobrodošla u raj”, samo su neki od komentara. Jedan korisnik je napisao: “Obožavam Split! Ako budeš imala priliku, posjeti slapove Krke!”, na što mu je Zaria odgovorila: “Propustili smo ih ovaj put, ali sljedeći put sigurno nećemo.” Naravno, našlo se i onih koji su je pokušali nagovoriti da istraži i susjedstvo: “Bolje idi u Bosnu i Hercegovinu.”

Zaria se s Jadrana javila i na Instagramu, a tamo je pored fotografije snimljene u blizini Hvara istaknula da joj je Hrvatska "nova omiljena država".

Inače, ova putoholičarka na društvenim mrežama objavljuje snimke s putovanja, a prije Splita boravila je na Mallorci, ali i u Italiji. Na TikToku njezini videi imaju više od 30 tisuća lajkova.