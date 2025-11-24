VIDEO Dodik uzeo mikrofon i pjevao nakon pobjede svog kandidata

Lider SNSD-a Milorad Dodik proslavio je pobjedu stranačkog kandidata Siniše Karana na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske. U svom prepoznatljivom stilu, Dodik je zapjevao "Samo tako, samo tako...".

Slavlje u SNSD-u je trajalo do kasno u noć, a ulicama Banje Luke odjekivale su sirene iz slavljeničkih kolona vozila, prenosi Index.

У Републици Српској се вечерас пјева. У Федерацији се плаче и није нам жао! Предсједник свих предсједника! pic.twitter.com/45kydMuKlW — Саша Шарчевић (@saarcevic2901) November 23, 2025

SIP objavio prve podatke

Predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP) BiH Jovan Kalaba kasno je sinoć objavio preliminarne i nepotpune rezultate. Prema podacima s 92 posto obrađenih biračkih mjesta, kandidat SNSD-a Siniša Karan osvojio je 200.116 glasova, odnosno 50,89 posto.

Njegov glavni protukandidat, Branko Blanuša iz SDS-a, dobio je povjerenje 188.010 birača, što čini 47,81 posto glasova.

Ostali kandidati zabilježili su znatno manju podršku: Dragan Đokanović (Savez za novu politiku) osvojio je 1.684 glasa (0,43 posto), Nikola Lazarević (Ekološka partija Republike Srpske) 1.341 glas (0,34 posto), neovisni kandidat Igor Gašević 1.172 glasa (0,30 posto), a neovisni kandidat Slavko Dragičević 928 glasova (0,24 posto).

Oporba ne priznaje rezultate

Izborni stožer SNSD-a, na čelu s Miloradom Dodikom, proglasio je pobjedu i prije službenih rezultata. S druge strane, iz SDS-a poručuju da ne priznaju izborni ishod. Vršitelj dužnosti predsjednika SDS-a, Jovica Radulović, izjavio je da stranka ne priznaje pobjedu Siniše Karana za predsjednika Republike Srpske.

Središnje izborno povjerenstvo najavilo je da će nove podatke objaviti tijekom današnjeg dana.