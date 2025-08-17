VIDEO Dio Dalmacije pogodilo nevrijeme - bilo je i tuče, dio se "prži" na 35

Nedjelja je donijela više oblaka u odnosi na prethodne dane, ali je do vremena pisanja članka najviše nestabilnosti bilo u sjevernoj i dijelu srednje Dalmacije, a više sunca bilo je južnije.

Grmljavinski oblaci prvo su se počeli razvijati oko Dinare i na svom putu prema jugozapadu ponegdje je bilo jačeg grmljavinskog nevremena. Na mjernoj postaji Dinara - Velika Duvjakuša palo je 35 litara kiše po metru kvadratnome. U Drnišu su pale 33 litre, a ponegdje je bilo bujica zbog obilne kiše u kratko vrijeme.

Nevremena je bilo i na kninskom području, u gradu je palo 20 litara kiše. Podsjetimo, udari munja izazvali su požare u Vrsinama kod Seget Vranjice.

Spomenimo i da je Livno u susjednoj BiH zahvatilo iznimno jako grmljavinsko nevrijeme, a u okolici grada palo je nekoliko centimetara tuče. Temperatura se tamo spustila na samo 16 stupnjeva Celzijusa.

Temperature u Dalmaciji su vrlo raznolike. Tako je na kninskom području samo 18°C, a u dolini Neretve do vrlo vrućih 35°C. Uzduž obale je zapuhala bura koja će u noći na ponedjeljak malo ojačati.

Sljedećih nekoliko dana bit će stabilnije, noću uz buru. Ponedjeljak će biti najtopliji dan tjedna kada će gotovo posvuda temperature biti više od 30°C u najtoplijem dijelu dana. Od utorka će biti malo svježije, a promjena vremena stiže u četvrtak kada će nakon dosta vremena na moru prolazno zapuhati jako jugo. Kiša će prvi zahvatiti sjeverni Jadran i unutrašnjost zemlje, a navečer će se proširiti i na Dalmaciju. U noći s četvrtka na petak lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme. Ipak, već od petka će se vrijeme stabilizirati iako će malo osvježiti.

Ljubitelji ljeta ne moraju paničariti jer će još biti vrućih dana. Ova ciklona će označiti kraj najtoplije dijela ljeta, nikako i povremenog javljanja vrućih dana.