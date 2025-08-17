UDAR MUNJE IZAZVAO POŽAR Zapalili se šuma i makija kod Vrsina, na terenu nekoliko društava

Nešto iza 13 sati zaleđe Marine pogodilo je jako olujno nevrijeme, a udar groma izazvao je požar na lokaciji Vrsine.

Gori šuma i borovina, a u gašenju sudjeluju vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Trogir, DVD-a Marina, DVD-a Trogir, DVD-a Seget Vranjica, DVD-a Okrug i DVD-a Slatine - rekao nam je Goran Slatina, zapovjednik DVD-a Marina.

Zbog širenja vatre na šumskom području vatrogasci ulažu velike napore kako bi požar stavili pod kontrolu.

Zasad nema informacija o ugrozi stambenih objekata, no intervencija je još u tijeku.