VIDEO Dijete palo sa žičare u BiH, skijaši ga pokušali uhvatiti

Na planini Jahorini u Bosni i Hercegovini jučer je došlo do nesreće kada je dijete palo sa žičare nakon što je neko vrijeme visjelo držeći se za sjedalicu.

Snimka događaja, koja se pojavila u javnosti, prikazuje dramatične trenutke u kojima dijete visi sa sjedalice, dok skijaši na stazi ispod pokušavaju reagirati i ublažiti mogući pad. Unatoč njihovim nastojanjima, dijete je naposljetku palo na tlo.

Za sada nije poznato kako je došlo do ispadanja sa sjedalice.

Iz Gorske službe spašavanja potvrdili su za BN da se nesreća dogodila. Ozlijeđeno dijete prevezeno je u bolnicu „Srbija“ u Istočnom Sarajevu, gdje je zadržano na liječenju.

Liječnici se zasad nisu očitovali o težini zadobivenih ozljeda.