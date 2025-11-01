VIDEO Dan kad se prisjećamo svojih najmilijih: Pitali smo Splićane kako obilježavaju blagdan Svih svetih i Dušni dan

Blagdan Svih svetih i Dušni dan dani su kada se prisjećamo onih koji više nisu s nama – svojih najmilijih, prijatelja i svih koji su nam obilježili život. I dok jedni ove dane doživljavaju kroz tradiciju i običaje, drugima oni predstavljaju osobni trenutak mira, sjećanja i zahvalnosti.

Tim povodom smo na ulicama pitali naše sugrađane kako oni doživljavaju blagdan Svih svetih i na koji način ga obilježavaju.

Većina ih je istaknula kako i dalje njeguju običaj odlaska na groblje, paljenja svijeća i molitve za preminule. Mnogi smatraju da se u posljednje vrijeme ponovno vraća poštovanje prema tradiciji i sjećanju na drage ljude, dok se sve manje pažnje pridaje komercijaliziranim običajima poput Halloweena.

„Odem, posjetim svoje najmilije, zapalim svijeće i pomolim se. Mislim da se opet vraća poštovanje prema onima kojih više nema“, kažu nam.

Kako naši sugrađani doživljavaju ove blagdane i što za njih znači posjet groblju – pogledajte u našoj videoanketi.