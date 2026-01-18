VIDEO Dalmatinska influencerica nakon kupnje BMW-a i stana otvara restoran

Jedna od najpraćenijih dalmatinskih influencerica, 29-godišnja Petra Čolak iz Tučepi, već godinama uspješno gradi karijeru u digitalnom svijetu. S više od 350 tisuća pratitelja na Instagramu i TikToku, društvene mreže nisu joj samo hobi, nego i posao od kojeg živi.

Nakon što je prošle godine otkrila da je, zahvaljujući dugogodišnjoj štednji i radu, kupila vlastiti stan, Petra je napravila novi poslovni iskorak. Ovih dana preuzima obiteljski restoran, koji se trenutačno temeljito preuređuje uoči nove turističke sezone.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli PETRA COLAK (@pepii7)

Svoje pratitelje povela je iza kulisa radova, pokazujući kako prostor izgleda „u sirovom stanju“ – od šanka i sanitarnih čvorova do zidova koji se ruše i instalacija koje tek dolaze. Uz niz spontanih komentara i planova, pokazala je kako izgleda proces renovacije iz prve ruke.

Objava je brzo izazvala velik interes, a pratitelji su je u komentarima zasuli porukama podrške i ohrabrenja. Kako trenutačno izgleda budući restoran i što Petra planira s prostorom, može se vidjeti u priloženom videozapisu.