VIDEO Dalmacija dio najveće vježbe Hrvatske vojske posljednjih sedam godina

Vojna vježba Borbena moć 25, najveća združena vojna vježba Oružanih snaga Republike Hrvatske od 2018. godine, počela je 12. rujna i trajat će do 19. rujna 2025. godine u kopnenoj i zračnoj domeni vojnog poligona “Eugen Kvaternik” kod Slunja i na pomorskom vojnom poligonu Žirje.

Sveobuhvatni proces vojnog planiranja kulminirat će 17. rujna na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” demonstracijom sposobnosti manevra i borbene moći svih novonabavljenih sustava uvedenih u operativnu uporabu u posljednjih godinu dana.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sinkronizacijom borbenog djelovanja kopnenih, pomorskih i zračnih sredstava pokazat će se uvježbanost pripadnika Hrvatske vojske i manevarsko-borbene sposobnosti tehnike za izvršenje temeljne misije Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Dan za medije gdje će biti prikazan najatraktivniji dio vježbe planiran je u srijedu, 17. rujna 2025. godine na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja u 11 sati, a o detaljima će predstavnici medija biti pravovremeno obavješteni.