VIDEO Cijene ruše rekorde: "Ne znam bi li mi jedan život bio dovoljan da kupim nekretninu u Splitu"

Porez na nekretnine iznosi od 60 centi do 8 eura po četvornom metru, ovisno o mjestu, a prihod dijele gradovi i županije u omjeru 80 prema 20 posto. Porez plaćaju oni čije su nekretnine prazne ili nisu u najmu barem 10 mjeseci u godini.

Unatoč tomu što je na tržištu nekretnina promet u padu, cijene kvadrata ne padaju, piše HRT.

One na obali i dalje ruše rekorde. Iako Splitsko-dalmatinska županija ove godine bilježi najveći pad u prodaji stanova, posebno onih rabljenih, cijene kvadrata u Splitu idu i iznad 12 tisuća eura.

Pita li se Splićane. cijene stanova davno su prešle granice razumnog.

- Ne znam bi li mi jedan život bio dovoljan da sebi kupim nekretninu pogotovo u Splitu. Trenutačno živim u stanu s cimerom zato što nije moguće živjeti u većem stanu s jednom plaćom, rekao je građanin Splita.

Potražnja ogromna - kao i cijene onoga što se nudi, piše HRT.

- Što se tiče nekog šireg urbanog središta Splita, u koji su uključene i neke lošije lokacije, cijene su od 4000 - 4500 eura, dok su dobre novogradnje između 6 i 10, a najluksuzniji projekti postižu i 12 i preko tisuća eura po kvadratu, pojašnjava voditelj regije Dalmacije agencije za nekretnine Matej Samardžić.

Kad se i nađe malo građevnog zemljišta, stanovi u novogradnji planu gotovo prije nego prvi kat nikne.

- Situacija je takva da je potražnja puno veća od ponude. Zgrada koja nije gotova, već se rasprodala, navela je savjetnica u prodaji nekretnina Maja Armanda.

Stanovi preskupi, prodaja pada: Građani traže rješenja

Prodaja rabljenih stanova pala je za čak 30 posto. Struka smatra, vrijeme je za korekciju cijena, stanovi su precijenjeni.

- Jer kad kupac plati cijenu rabljenog kvadrata i još napravi renovaciju, dođe ga kao novogradnja, objašnjava zamjenica predsjednika Udruženja poslovanja nekretninama, HGK - Jasminka Biliškov.

Priuštivost stanovanja goruće je pitanje u Splitu već godinama.

- Cijene nisu u skladu s plaćama. Cijene se neće stabilizirati nikada, zato što nije napravljena cesta prema Sinju, Imotskom i Vrlici, a ni trajekti ne voze normalno, samo su neki od komentara građana.

- U Splitu u gradu praktički nema više zemljišta, dakle to može biti nekakav prsten recimo 20 km od centra Splita, pa gdje se može da se rade stambene zgrade i da se daju u najam priuštivi, navodi Biliškov.

Jer trenutačno si mnogi ne mogu priuštiti ni najamninu, a kamoli kvadrat stana. S obećanom izgradnjom tisuću priuštivih stanova za mlade, na potezu je - gradska vlast.