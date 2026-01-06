VIDEO Cijela Hrvatska je okovana snijegom i ledom, a Splićani igraju picigin

Dok se kontinentalni dio zemlje ovih dana smrzava, a snijeg je zabijelio gotovo sve krajeve, Split ponovno potvrđuje reputaciju grada koji živi po vlastitim pravilima. Dok se većina ljudi skriva u toplini domova i kafića, na splitskoj plaži Bačvice i usred siječnja ima onih koji biraju more, plićak i picigin.

U utorak poslijepodne mala, ali odlučna ekipa nije se dala obeshrabriti ni hladnoćom ni kišom. Uz prepoznatljive skokove, dodavanja i smijeh, igrali su picigin kao da je riječ o sunčanom ljetnom danu, a ne o pravom zimskom popodnevu.

Dok su se prolaznici čudili i ubrzavali korak, oni su bez puno filozofije uživali u moru i tradiciji koju Splićani čuvaju bez obzira na vremenske uvjete.