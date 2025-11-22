FOTO I VIDEO Bura jača, snijeg pada u Zagori: Zimski prizori u Dalmaciji, problemi u cestovnom i pomorskom prometu

Subota je u većem dijelu Dalmacije donijela pretežno oblačno vrijeme, mjestimice uz kišu, a u Dalmatinskoj zagori i susnježicu te snijeg. U sjevernoj i srednjoj Dalmaciji puše umjerena do jaka bura, dok na krajnjem jugu prevladava jugo, prema otvorenom moru i jugozapadnjak.

Čitatelji nam šalju brojne snimke.

Tijekom dana očekuje se nastavak pretežno oblačnog vremena uz mjestimičnu kišu, osobito na jugu, gdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom. U većem dijelu Zagore kiša će postupno prelaziti u susnježicu i snijeg. Puhat će umjerena do jaka bura, na sjevernom dijelu ponegdje i s olujnim udarima, dok će na jugu prevladavati umjeren jugozapadni vjetar i jugo.

Temperature zraka kretat će se od 0 do 5°C u Zagori, od 3 do 7°C u sjevernoj i dijelu srednje Dalmacije, te od 8 do 14°C na ostatku područja i otvorenom moru.

Narančasti Meteoalarm za sjevernu Dalmaciju

Za sjevernu Dalmaciju izdan je narančasti Meteoalarm zbog jake i vrlo jake, mjestimice olujne bure. Najjači udari vjetra očekuju se između 35 i 70 čvorova (65–130 km/h).

"Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", stoji u upozorenju.

Žuti Meteoalarm za srednju i južnu Dalmaciju

Za srednju Dalmaciju na snazi je žuti alarm zbog pojačane do jake bure i levanata, dok će na otocima puhati jako jugo i jugozapadnjak, koji će okretati na jak i vrlo jak sjeverozapadnjak. Najjači udari vjetra procjenjuju se na 35–50 čvorova (65–95 km/h).

"Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i pozorno pratiti pomorsku prognozu. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu."

Južna Dalmacija također je pod žutim upozorenjem zbog mjestimice jakog juga i jugozapadnog vjetra, koji će na sjeveru područja okretati na pojačanu buru. Najjači udari vjetra očekuju se između 35 i 40 čvorova (65–75 km/h).

U prekidu trajektne, katamaranske i brodske linije

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su:

- trajektne linije: Prizna-Žigljen, Stinica-Mišnjak, Brestova-Porozina i Lopar-Valbiska

- katamaranske linije: Novalja-Rab-Rijeka, Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Zadar-Sali-Zaglav-Iž,Olib - Silba - Premuda - Zadar

- brodska linija: Mali Lošinj-Unije-Susak

Katamaranska linija Ist - Zapuntel - Brgulje - Molat - Zadar plovi bez pristajanja u luku Zapuntel.