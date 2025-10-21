VIDEO Buknuo ogroman požar u MOL-ovoj rafineriji

U mađarskoj rafineriji nafte u gradu Százhalombatti buknuo je požar, a prema dojavama stanovništva, čula se eksplozija. Požar je lokaliziran, no intervencija je trajala dugo u noć.

Nakon snažne eksplozije stanovnici su prijavili velik oblak dima, prenosi Dnevnik.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nasreću, nije bilo ozlijeđenih.

O događaju se na Facebooku oglasio Mihály Vezér, gradonačelnik Százhalombatte.

"U ponedjeljak navečer, 20. listopada 2025., izbio je požar u pogonu AV3 rafinerije Dunai MOL-a. Vatrogasna služba MOL-a odmah je započela intervenciju nakon dojave te je u kratkom roku uspjela lokalizirati požar, a radovi na području i dalje su u tijeku. Jak dim nastao tijekom gašenja požara bio je vidljiv iz više naselja u okolici. U požaru nitko nije ozlijeđen, a okolna naselja nisu bila ugrožena. Službene i interne istrage su u tijeku radi utvrđivanja uzroka nesreće", navodi u objavi.

Na mjestu incidenta bile su sve hitne službe, uključujući mobilni laboratorij za zaštitu od katastrofa, kemijski kontejner te kontejner s prahom i pjenom.