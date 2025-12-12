VIDEO Blagdanski duh na setu AC Milana: Evo s kim je Modrić razmijenio poklone

Blagdanska atmosfera stigla je i u Italiju, a AC Milan svojim je navijačima pružio uvid u božićne pripreme putem promotivnog videa na društvenim mrežama.

U središtu pažnje našao se hrvatski kapetan Luka Modrić, koji je zajedno sa suigračem Christianom Pulišićem sudjelovao u snimanju zimskog sadržaja kluba. Prije nego je obukao crveno-crni dres s brojem 14, Modrić je prošao sve pripreme s frizerima i vizažistima, u opuštenoj i veseloj atmosferi.

View this post on Instagram A post shared by AC Milan (@acmilan)

Na setu je pokazao svoj talent žonglirajući malom loptom, dok su blagdanski ukrasi i pokloni dodatno naglasili blagdanski ugođaj. Nakon toga, Modrić i Pulišić razmijenili su poklone i pozirali za fotografije, koje su dio Milanove zimske promotivne kampanje.

View this post on Instagram A post shared by AC Milan (@acmilan)

Unatoč opuštenom tonu snimanja, Modrić i Pulišić nastavljaju briljirati i na terenu. AC Milan trenutno drži vrh talijanske Serie A nakon 14 kola s 31 bodom, izjednačen s Napolijem, ali s boljom gol-razlikom.

U narednim tjednima očekuju ih važni dvoboji, uključujući domaći susret protiv Sassuola i spektakularni ogled protiv Napolija u Superkupu Saudijske Arabije, gdje Milan brani naslov.