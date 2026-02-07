VIDEO Bjegunac Zdravko Mamić poljubio ruku udovici krvnika Arkana! Ceca: "Ja sam vaš fan"

Zdravko Mamić snimljen je kako uživa na drugom od tri rasprodana koncerta Svetlane Cece Ražnatović, udovice krvnika i ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, na Jahorini u BiH.

Bivši čelnik Dinama, kako se vidi na snimci koji je objavio srpski Telegraf, u jednom trenutku prišao je pozornici, primio Cecu za ruku i poljubio je. Pjevačica je glasno u mikrofon izgovorila: 'Inače, samo da znate, ja sam vaš fan!'

Mamić se tad vratio društvu okupljenom oko stola odmah ispred bine, dok je Ceca napravila grimasu prema svom bendu.

Zdravko Mamić se od 2018. nalazi u bijegu od hrvatskog pravosuđa nakon što je osuđen na zatvor zbog malverzacija u Dinamu. Svetlana Ražnatović Ceca također je imala veze s nogometom, kao predsjednica srpskog nogometnog kluba Obilić, kojeg je sredinom 90-ih preuzeo Arkan, notorni ratni zločinac čije su jedinice činile zvjerstva u Hrvatskoj i BiH, piše 24sata.

Zdravko Mamić najveseliji gost! Zdravko ima ukusa! Toooo 😎 pic.twitter.com/YByIPYMgyg — Zorica Radulović (@zoka5) February 6, 2026

Klub je osvojio titulu prvaka SRJ 1998. i igrao kvalifikacije za Ligu prvaka. Nakon Arkanova ubojstva 2000. Ceca je još kratko vodila klub, koji je onda potonuo u zaborav.