VIDEO Bjegunac Zdravko Mamić poljubio ruku udovici krvnika Arkana! Ceca: "Ja sam vaš fan"

Zdravko Mamić snimljen je kako uživa na drugom od tri rasprodana koncerta Svetlane Cece Ražnatović, udovice krvnika i ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, na Jahorini u BiH.
Bivši čelnik Dinama, kako se vidi na snimci koji je objavio srpski Telegraf, u jednom trenutku prišao je pozornici, primio Cecu za ruku i poljubio je. Pjevačica je glasno u mikrofon izgovorila: 'Inače, samo da znate, ja sam vaš fan!'
@telegrafrs
Zdravko Mamić došao do bine i poljubio ruku Ceci. Ono što mu je @CECA rekla tom prilikom pamtiće ceo život #ceca #cecaraznatovic #zdravkomamic #jahorina #telegraf
Mamić se tad vratio društvu okupljenom oko stola odmah ispred bine, dok je Ceca napravila grimasu prema svom bendu.
Zdravko Mamić se od 2018. nalazi u bijegu od hrvatskog pravosuđa nakon što je osuđen na zatvor zbog malverzacija u Dinamu. Svetlana Ražnatović Ceca također je imala veze s nogometom, kao predsjednica srpskog nogometnog kluba Obilić, kojeg je sredinom 90-ih preuzeo Arkan, notorni ratni zločinac čije su jedinice činile zvjerstva u Hrvatskoj i BiH, piše 24sata.
Zdravko Mamić najveseliji gost! Zdravko ima ukusa! Toooo 😎 pic.twitter.com/YByIPYMgyg
— Zorica Radulović (@zoka5) February 6, 2026
Klub je osvojio titulu prvaka SRJ 1998. i igrao kvalifikacije za Ligu prvaka. Nakon Arkanova ubojstva 2000. Ceca je još kratko vodila klub, koji je onda potonuo u zaborav.