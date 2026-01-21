VIDEO Bivša predsjednica na Antarktici skočila u ledeno more

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović javila se s Antarktike, gdje je skočila s gumenjaka u ledeno more. Snimku toga objavila je na svom Instagram Storyju, a podijelio ju je i Kristijan Iličić.
"Kolinda Grabar-Kitarović danas je pokazala kako izgleda pravi polarni karakter. Polar Plunge na Antarktici – ledeno more, minus u kostima i osmijeh koji govori sve. Ne skače se svaki dan na najhladnijem kontinentu svijeta. Ovo je trenutak koji se pamti cijeli život", napisao je Kristijan.
Prije skoka, Grabar-Kitarović objavila je poruku: "Hrvatska grupa je još uvijek na broju. Svi smo iznad vode, dišemo. Vidjet ćemo danas popodne, tko živ, a tko mrtav."
Moja reakcija na članak je...
2
2
0
0
0
1
7