VIDEO Bivša predsjednica na Antarktici skočila u ledeno more

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović javila se s Antarktike, gdje je skočila s gumenjaka u ledeno more. Snimku toga objavila je na svom Instagram Storyju, a podijelio ju je i Kristijan Iličić.

"Kolinda Grabar-Kitarović danas je pokazala kako izgleda pravi polarni karakter. Polar Plunge na Antarktici – ledeno more, minus u kostima i osmijeh koji govori sve. Ne skače se svaki dan na najhladnijem kontinentu svijeta. Ovo je trenutak koji se pamti cijeli život", napisao je Kristijan.

Prije skoka, Grabar-Kitarović objavila je poruku: "Hrvatska grupa je još uvijek na broju. Svi smo iznad vode, dišemo. Vidjet ćemo danas popodne, tko živ, a tko mrtav."