VIDEO Autom jurio među grobovima u Šibeniku: “Ovo još nismo vidjeli, sreća da nije bilo štete”

Gradska pogrebna tvrtka Čempresi Šibenik oglasila se zbog, kako kažu, nevjerojatnog incidenta koji se u subotu dogodio na gradskom groblju. Nesavjesni vozač na groblje je došao automobilom, ali umjesto da vozilo ostavi na parkiralištu, odlučio se provozati – ravno između grobova.

"Svašta smo znali po groblju vidjeti, ali ovo jučer je za ne povjerovat", poručili su iz Čempresa uz objavljenu snimku nadzorne kamere na kojoj se vidi automobil kako se probija šljunčanim stazama među grobnim mjestima.

Posebno su istaknuli kako se vozilo kretalo dijelovima groblja gdje inače ne prolaze ni mrtvačka kolica, te da je prava sreća što pritom nije oštećen nijedan grob.

Automobil je imao njemačke registarske oznake, no u pogrebnom poduzeću smatraju da je riječ o domaćem vozaču. Snimku nadzorne kamere proslijedili su policiji, koja bi trebala utvrditi sve okolnosti ovog neobičnog i neprimjerenog događaja.