VIDEO Amerikanka se udala na Hvaru, a onda je njena ljubavna priča postala prava noćna mora: "Reci svoju istinu. Potpiši ugovor s Netflixom"

Nevjerojatna priča koju je ispričala tiktokerica iz Dallasa postala je viralni hit, ostavljajući milijune u šoku i nevjerici. Onyeka Ehie, agentica za nekretnine, otvorila je dušu o svojoj trogodišnjoj vezi s Dancem kojeg je upoznala na Hvaru – vezi koja je od bajkovitog početka prerasla u pravu noćnu moru. Svoju ispovijest simbolično je nazvala "Danska obmana".

Početak kao iz romantične komedije

Sve je krenulo još u rujnu, kada je Ehie kratkom objavom otkrila da je prekinula s partnerom Martinom Fredsgaardom Andersenom. Njezini pratitelji, koji je poznaju iz emisija The Bachelor i Bachelor in Paradise, znali su koliko je bila zaljubljena – par je neumorno dijelio prizore s putovanja. On – Danac. Ona – Amerikanka nigerijskog podrijetla. Mnogima je zvučalo kao savršena priča, piše Index.hr.

A onda je 15. studenog Ehie odlučila otkriti pravu istinu.

Priča je zvučala kao sinopsis za Netflixov film: Amerikanka na odmoru u Hrvatskoj 2022. upoznaje zgodnog Danca koji joj se predstavlja kao bivši olimpijac, pripadnik danske kraljevske obitelji i uspješni menadžer u tehnološkoj tvrtki. Iskre su planule odmah, a Ehie je, kako kaže, bila uvjerena da je našla muškarca svog života.

"Bio je nevjerojatno privlačan, kao iz Calvin Klein reklame", rekla je u videu. "Plave oči, plava kosa, mišićav… odmah sam ga primijetila."

Unatoč povremenim "red flagovima", zaljubljenost ju je potpuno zaslijepila. No idila se vrlo brzo urušila.

U nizu videa Ehie je ispričala kako je partneru počela davati gotovinu ne bi li mu "pokrila" beskrajne financijske probleme. Svaki novi dan donosio je novi iznos koji je posuđivala navodnom plemiću. Situacija je dodatno eskalirala kada se veza na daljinu pretvorila u zajednički život u Dallasu. Tada je otkrila da je Andersen ozbiljan ovisnik o kockanju – i da je prokockao sav novac, uključujući više od 30 tisuća dolara koje mu je ona posudila.

A onda je shvatila da je prevario i njezinu obitelj i prijatelje. Od roditelja i sestre navodno je uzeo tisuće dolara, a jednom njezinu imućnom prijatelju navodno je ukrao kriptovalute vrijedne čak 300 tisuća dolara.

Komentari ispod videa bili su mješavina šoka, empatije i nevjerice. Jedni su je hvalili zbog pribranosti, drugi nisu mogli vjerovati da je prevara toliko dugo trajala. Priča je brzo nadrasla TikTok – proširila se na Reddit, radijske emisije i privatne razgovore, izazivajući lavinu reakcija.

Javili su se svi – od stanovnika Dallasa koji su ih viđali zajedno, do Danaca koji tvrde da poznaju žene sličnih iskustava s istim muškarcem.

Materijal za holivudski blockbuster?

Nakon što je Ehie u posljednjem videu otkrila da joj je razvod službeno okončan 4. studenog 2025., mnogi su zaključili da je njezina priča spremna za "veliko platno".

"Reci svoju istinu. Potpiši ugovor s Netflixom", napisao je jedan korisnik. "Nije teško zamisliti da Danska obmana postane film", dodao je drugi. Slične viralne ispovijesti već su se pretvorile u serije ili filmove – poput Who TF Did I Marry? ili filma Zola iz 2021.

Ljudi već označavaju Netflix i producente poput Tylera Perryja i Willa Packera, nadajući se da će i ova sapunica dobiti ekranizaciju, piše Index.hr.

"Samo želim zaštititi druge"

No Ehie kaže da joj publicitet nije cilj. Najviše želi podići svijest. Tvrdi da su joj se već javile druge navodne žrtve njezina bivšeg supruga te da prikuplja svjedočanstva kako bi pokrenula službenu istragu.

"Nikad nisam mislila da ću postati žrtva nečeg ovakvog", rekla je u posljednjem videu. "Želim zaštititi druge. Taj čovjek je profesionalni međunarodni prevarant – i neće stati. Ne želim biti suučesnica u tome da nastavi povređivati ljude. Sretna sam što barem mogu učiniti nešto da druge zaštitim."