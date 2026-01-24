Vidalina (HDZ): "Istina boli. Jedni rade, drugi blebeću"

Gradska organizacija HDZ-a Sinj objavila je priopćenje u kojem odgovara na današnje istupe MOST-ova vijećnika Željka Cvitkovića-Đone i dogradonačelnika Sinja Denisa Bobete, nakon ranije objave vezane uz početak radova na županijskom projektu sanacije i obnove školske sportske dvorane.

Priopćenje potpisuje predsjednik GO HDZ-a Sinj Igor Vidalina, koji je poručio da je njihova objava "pogodila u sridu", a reakcije Buljevih suradnika ocijenio je "primitivnim" napadima.

"Priopćenje o 'kiselom osmijehu' Mira Bulja povodom početka radova na županijskom projektu – sanaciji i obnovi školske sportske dvorane očito je pogodilo u sridu", rekao je Vidalina.

"Bole ih projekti" – Vidalina: Županija i Vlada rade, gradski projekti izostaju

Vidalina je naglasio da ih, kako tvrdi, "bole projekti" te ustvrdio da se u Sinju danas realiziraju projekti Županije i Vlade, dok projekti Grada "u potpunosti izostaju".

"Istina boli. Bole ih projekti. Boli ih činjenica da drugi rade, a oni prodaju maglu", naglasio je Vidalina.

Dodao je i da se, prema njegovim riječima, gradonačelnik Miro Bulj i dogradonačelnik Denis Bobeta na takvim projektima pojavljuju "kao gosti i kulise za fotografije".

"Bulj i Bobeta na njima pojavljuju se kao gosti i kulise za fotografije, dok projekti Grada u potpunosti izostaju", rekao je Vidalina.

Prozivke prema MOST-ovu vijećniku: "Glumi političkog arbitra"

U priopćenju se osvrnuo i na MOST-ova vijećnika Cvitkovića-Đonu, kojeg je prozvao zbog političkog djelovanja i aktualnih istupa. "Vijećnik Cvitković – Đone… danas glumi političkog arbitra i brani parole MOST-a", rekao je Vidalina.

U nastavku je ustvrdio da je "jedina konstanta" takve politike to da Sinj "nazaduje i propada". "Od don Ivana do 'don Mira' i koalicije SDP–MOST u Sinju, naš Sinj nazaduje i propada", naglasio je Vidalina.

Vidalina je posebno prozvao dogradonačelnika Denisa Bobetu, kojeg je nazvao "najplaćenijim dužnosnikom u povijesti Sinja", te naveo da je Bobeta, unatoč javnim porukama o sportu, ranije poduzimao korake protiv Košarkaškog kluba Alkar. "Dogradonačelnik Bobeta… danas priča o ljubavi prema sinjskom sportu. Isti onaj koji je tužio Košarkaški klub Alkar, pokrenuo sudsku ovrhu i htio ga ugasiti", rekao je Vidalina.

"Politički imbecilno" – Vidalina: HDZ je u oporbi, odgovornost je na Bulju

U završnici priopćenja Vidalina je poručio da je "vrhunac licemjerja" kada Bulj i MOST, kako navodi, od HDZ-a traže provedbu izbornog programa iako je HDZ u oporbi. "Vrhunac licemjerja je kada danas Bulj i MOST traže od HDZ-a da provodi svoj izborni program iako smo u oporbi", rekao je Vidalina, dodajući da je takav zahtjev "politički imbecilan i duboko ponižavajući prema građanima Sinja".

Zaključno je poručio kako građani, prema njegovoj ocjeni, prepoznaju razliku između političkih aktera u Sinju. "Jedni rade, drugi blebeću. Građani Sinja vide razliku!", naglasio je Vidalina.