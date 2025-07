VIDALINA: "Bulj je doživio šok i pao u afan kad je vidio Thompsona s premijerom i ministrima"

Saborski zastupnik Mosta i gradonačelnik Sinja, Miro Bulj, doživio je šok i pao u afan kad je na službenoj Facebook stranici Marka Perkovića Thompsona ugledao fotografiju pjevača s premijerom i ministrima, snimljenu uoči koncerta na zagrebačkom Hipodromu, priopćio je Igor Vidalina, predsjednik HDZ-a Sinj.

"Otada ne prestaje bombardirati javnost samohvalom, pokušavajući svima dokazati kako je baš on najveći “domoljub” i “ustaša” u državi – usput vrijeđajući i prozivajući najviše državne dužnosnike, posebno predsjednika Sabora i premijera. Sve to nastavak je njegove stare taktike – politike primitivnog vrijeđanja, populizma i politikantstva, po receptu nacionalne oporbene agende Mosta. Nažalost, sve opet na štetu građana Sinja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vrijeme je da podsjetimo na istinu. Prije desetak godina, Bulj je zajedno sa sinjskim predstavnicima HČSP-a pohodio mise za Antu Pavelića. No kad je okusio čari vlasti, napravio je politički salto mortale! Cijeli mandat u Sinju proveo je u simbiozi sa – SDP-om, koji mu je bio koalicijski partner. Upravo mu je SDP omogućio tijesnu pobjedu u drugom krugu lokalnih izbora – jedini su javno pozvali svoje birače da ga podrže. Da, isti ovaj SDP koji je Thompsonov koncert u Zagrebu nazvao svjetskom sramotom - jednako kao i ostatak ljevice u „Hrvatskoj“, čime su svi skupa postali trbuhozborci Aleksandra Vučića. Sve su to provjerljive i dokumentirane činjenice.

Danas, dok Bulj o trošku građana Sinja putuje od koncerta do koncerta i zabavlja javnost ideološkim predstavama, sinjski Proračun – koji mu je u kampanji služio kao osobni bankomat – presušio je i nalazi se u blokadi. Zaustavljene su sve isplate! Studenti, roditelji novorođenčadi i neupisane djece u vrtić, poduzetnici, poljoprivrednici, … – svi mjesecima čekaju ono što ih zakonski i moralno pripada.

To su ključna pitanja koja muče Sinjane. No na njih gradonačelnik uporno šuti – jer je lakše baviti se ideologijom, koja je, očito za njega stvar trenutka i koristi. Vjera, nacija, pjesma – sve je to za Bulja potrošna roba u službi političkog preživljavanja. Sve može – dok koristi njemu i njegovim partnerima iz SDP-a. Zato nije čudno da danas vrijedi: „Kad Bulj zapjeva – Partija ga ljubi. Neka ljubi – pjevat ćemo, ljudi!", navodi Vidalina.