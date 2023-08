"VI DOLJE STE FRUSTRIRANI" Prosinečki poručio Torcidi: "J…m mu mater, pa ja to ne razumijem"

Na utakmici 5. kola SuperSport HNL-a, u Kranjčevićevoj između Rudeša i Hajduka odigranoj prije osam dana u kojoj su gosti slavili s 0-2, Splićani su imali veliku podršku svojih navijača.

Na toj utakmici, Torcida je podignula transparent upućen treneru Rudeša Robertu Prosinečkom na kojem je pisalo: “10 eura, može, hvala. Ipak, četniku nije plaća mala”. “Počastili” su ga i povicima: “Svima nama Žuti k…c pušio”.

“Ružno je i niti malo ugodno, ali sve je već rečeno s tim transparentom, to ide Torcidi na dušu, ali ne znam zbog čega, vjerojatno zbog Marka Livaje. Stojim iza toga što sam rekao o njemu, Livaja je dobar igrač, ali se tako ne može ponašati. Što ima veze to što sam rekao, pa što se ovdje ne smije ništa reći? Uostalom, svatko ima pravo na svoje mišljenje. Zar smo trebali Vedrana Ćorluku razapeti zbog toga što je rekao kako je Mislav Oršić bolji od Livaje? J…m mu mater, pa ja to ne razumijem”, rekao je.

“Vi ste dolje u problemu jer ste frustrirani što osamnaest godina niste osvojili prvenstvo! Normalno je da se onda događaju ovakve stvari. Osamnaest godina već govorite da će te biti prvaci, ali niste! Što se tiče Torcide, njihova navijanja, punog stadiona i euforije, to je dobro za hrvatski nogomet”, dodao je Prosinečki u razgovoru za Antenu.