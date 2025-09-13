Veterani i policajci zajedno u Kninu: otvoreno natjecanje „Štit Domovine 2025“

Vojarna 4. gardijske brigade Puci u Kninu bila je danas poprište svečanosti otvorenja natjecanja ''Štit Domovine Knin 2025''. Riječ je o natjecanju koje se održava sedmu godinu u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova, a na kojem sudjeluju policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, veterani Specijalne policije iz Domovinskog rata RH, kao i policijski službenici stranih policijskih snaga iz Slovenije, Austrije, Mađarske i Sjeverne Makedonije.

Zapovjednik natjecanja ove je godine Sandro Santini, načelnik domaćinske Policijske uprave šibensko-kninske, koji je prisutnim natjecateljima poželio dobrodošlicu u Knin te istaknuo da je čast što se ovo natjecanje održava u Kninu, upravo u godini kada obilježavamo okruglu, 30 obljetnicu jedne od naših najvećih i najvažnijih vojno-redarstvenih operacija - Oluje.

„Ogromna hvala sviju nas ide svim našim veteranima Domovinskog rata, koji sa svojom velikodušnom i nesebičnom žrtvom i hrabrošću pokazali kako se voli domovina i omogućili nam neovisnu i slobodnu Hrvatsku. I stoga vas, naše mlade kolegice i kolege, pozivam da profesionalno i časno branite tu slobodu, a u ovoj prilici srčanom i fer borbom pokažete da je policija spremna i sposobna i na najveće izazove“. Poželjevši svim natjecateljima sreću, naglasio je kako će tijekom napornog i izazovnog natjecanja moći uživati u prelijepom kraju, od izvora Cetine pa do naše velebne Kninske tvrđave.

Naime, natjecanje se po prvi put organizira na području Šibensko-kninske županije, a natjecatelji od izvora Cetine do Kninske tvrđave moraju proći stazu dugu oko 35 kilometara, trčanjem ili hodanjem uz pomoć kompasa i topografskih zemljovida, noseći pritomobaveznu opremu i naoružanje ukupne mase oko 10 kilograma, a uz to će obavljati i složene vojno-policijske zadaće (navigacija, prelazak preko užeta, pješačke prepreke, veslanje, sastavljanje i rastavljanje naoružanja i dr.).

Više detalja oko programa natjecanja i izlučnim fazama prisutnima je pojasnio voditelj natjecanja Andrija Živković.

Sama završnica natjecanja bit će 16. rujna u 12 sati na Trgu dr. Ante Starčevića u Kninu, a u sklopu bogatog sportsko-kulturnog programa, građani i turisti će moći pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije, uz glazbeni nastup Pere Galića i Tihe Orlića i drugih izvođača.